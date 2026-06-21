Ärger über Tarifreform: „Der Frust landet im Bus“

Die neue Tarifwelt des Vorarlberger Verkehrsverbundes (VVV) bringt viele Fahrgäste auf die Palme. Ausbaden müssen den Ärger die Buslenker. Die Gewerkschaft schlägt Alarm, der Verkehrsverbund verteidigt die Reform.
„Ich lasse mich nicht abzocken.“ – „Das werde ich im Landbusbüro prüfen lassen.“ – „Sie wollen sich das Geld wohl selbst einstecken.“ Solche Sätze hören Vorarlbergs Buslenker derzeit beinahe täglich. Seit der Einführung der neuen Tarifwelt des Vorarlberger Verkehrsverbundes (VVV) Anfang Juni gehen im Ländle die Wogen hoch.
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