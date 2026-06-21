Ärger über Tarifreform: „Der Frust landet im Bus“

„Ich lasse mich nicht abzocken.“ – „Das werde ich im Landbusbüro prüfen lassen.“ – „Sie wollen sich das Geld wohl selbst einstecken.“ Solche Sätze hören Vorarlbergs Buslenker derzeit beinahe täglich. Seit der Einführung der neuen Tarifwelt des Vorarlberger Verkehrsverbundes (VVV) Anfang Juni gehen im Ländle die Wogen hoch.