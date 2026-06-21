Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gold auch für Pressler

ÖLV-Raketen sprinten im Doppelpack aufs Podium

Sport-Mix
21.06.2026 13:05
Leni Lindner (l.) und Isabel Posch durften in Volos jubeln.
Leni Lindner (l.) und Isabel Posch durften in Volos jubeln.(Bild: ÖLV/Marilia Vasilakopoulou)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Österreichs Sprinterinnen befinden sich weiter im Höhenflug! Bei den Balkanmeisterschaften im griechischen Volos liefen die Niederösterreicherin Magdalena Lindner und die Vorarlbergerin Isabel Posch über 100 Meter zu den Rängen eins und drei. Ganz zufrieden war vor allem Neo-Rekordlerin Posch mit ihrem Auftritt aber nicht.

0 Kommentare

„Mit dem Finalsieg bin ich natürlich happy“, jubelte Lindner, die sich mit einer Zeit von 11,40 Sekunden um vier Hundertstel vor der Türkin Simay Özciftci durchsetzen konnte. Auf ihre, zuletzt in Ostrau (Tch) aufgestellte persönliche Bestleistung (PB) von 11,28 Sekunden fehlten der 26-Jährigen bei regulären 0,6 Meter Rückenwind pro Sekunden aber doch zwölf Hundertstel, auf ihre Vorlaufzeit auch 0,07 Sekunden.

Wichtig im Hinblick auf die EM
„Der Lauf war ganz gut, aber die Bedingungen am Start waren etwas merkwürdig, denn der Speerwurf ging während unserem Start weiter und dadurch war das Publikum auch laut“, schilderte „Leni“, die von ÖLV-Sprint-Nationaltrainer Philipp Unfried betreut wird. „Nichts destotrotz war das Rennen ganz gut. Nach dem Vorlauf hätte ich natürlich gehofft noch mehr drauflegen zu können, aber 11,40 und die Bonuspunkte dazu sind dennoch ein gutes Ergebnis in Hinblick auf die EM.“

Lesen Sie auch:
Die Vorarlbergerin Lisa Redlinger läuft aktuell in der Form ihres Lebens.
Auf Kurs Richtung EM
Nur 1,49 Sekunden fehlten Lisa auf Uralt-Rekord
21.06.2026
EM-Limit geschafft
Posch pulverisiert Österreichs 100-Meter-Rekord
04.06.2026
60 m mit 7,21 Sekunden
Sensation! Lindner schnellste Zeit seit 23 Jahren
28.02.2026

Posch mit zweitschnellster Karriere-Zeit
Für das Highlight des Jahres in Birmingham (10. bis 16. August) bereits fix qualifiziert, ist Isabel Posch. Mit ihrer in St. Pölten gelaufenen ÖLV-Rekordzeit (11,10 Sekunden) hatte sich die Fußacherin auch das EM-Direktlimit geschafft. In Volos hatte sie im Vorlauf mit 11,35 Sekunden ihre zweitschnellste 100-Meter-Zeit markiert. Im Finale reichte es dann in 11,45 Sekunden zu Bronze.

Isabel Posch lief in Volos auf Rang drei.
Isabel Posch lief in Volos auf Rang drei.(Bild: ÖLV/Marilia Vasilakopoulou)

Viel Trubel zuletzt
„Im Finale bin ich vom Start weg schon nicht gut ins Rennen gekommen, hinten raus wurde es dann zwar besser“, zog die ehemalige Siebenkämpferin (PB: 6107 Punkte) Bilanz. „Die letzten Wochen haben mir viel Kraft und Energie gekostet. Es darf auch mal sein, dass es nicht so läuft und jetzt freue ich mich, wenn wieder der Trainingsalltag einkehrt.“

(Bild: GARYFALLIA MARIA VASILAKOPOULOU)

Silber für den Strohmayer-Dangl
Für weitere Medaillen am ersten Tag der Titelkämpfe sorgten Lena Pressler und Niklas Strohmayer-Dangl. Der Burgenländer blieb in 49,55 Sekunden über die 400 Meter Hürden nur zwölf Hundertstel über seiner PB und holte Silber.

Nur 0,06 Sekunden fehlten
Pressler verbesserte ihre Bestleistung über die 400 Meter gleich um 0,51 Sekunden auf 55,36 Sekunden, blieb nur sechs Hundertstel über dem Direktlimit für die EM in Birmingham und holte sich ihre zweites Balkan-Gold nach 2024.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
21.06.2026 13:05
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
125.170 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
107.079 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
101.094 mal gelesen
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
1830 mal kommentiert
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1497 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1146 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Mehr Sport-Mix
Golf
Wyndham Clark führt vor Schlusstag der US Open!
Gold auch für Pressler
ÖLV-Raketen sprinten im Doppelpack aufs Podium
Sport Tv Logo
US-Star verbrennt Geld
Glatzkopf gibt 12.000 im Monat für Friseur aus
Sport Tv Logo
Betuchte Gäste
Coup! Steirer holt Benzema nach Österreich
Auf Kurs Richtung EM
Nur 1,49 Sekunden fehlten Lisa auf Uralt-Rekord

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf