ÖLV-Raketen sprinten im Doppelpack aufs Podium

Wichtig im Hinblick auf die EM

„Der Lauf war ganz gut, aber die Bedingungen am Start waren etwas merkwürdig, denn der Speerwurf ging während unserem Start weiter und dadurch war das Publikum auch laut“, schilderte „Leni“, die von ÖLV-Sprint-Nationaltrainer Philipp Unfried betreut wird. „Nichts destotrotz war das Rennen ganz gut. Nach dem Vorlauf hätte ich natürlich gehofft noch mehr drauflegen zu können, aber 11,40 und die Bonuspunkte dazu sind dennoch ein gutes Ergebnis in Hinblick auf die EM.“