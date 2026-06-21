Ausbau des Radnetzes genießt keine Priorität mehr

Etliche Projekte verzögern sich

Die Realität stellt sich nun allerdings anders dar, aufgrund des allgemeinen Sparzwangs werden zentrale Projekte teils auf Jahre hinaus verschoben. So bestätigt Bitschi in der Anfragebeantwortung, dass die Radschnellverbindung Vorderland/am Kumma auch 2030 noch nicht fertig sein wird. Wörtlich heißt es dazu: „Das Projekt wurde dahingehend geändert, dass jene Abschnitte nun Teil des Antrages sind, welche nach aktuellem Stand bis 2030 fertiggestellt werden können. Eine Verlängerung der Frist darüber hinaus war von Seiten des Bundes nicht möglich.“ Auch der Neubau des Radwegs zwischen Lustenau und Dornbirn verzögert sich, die Investition ist erst für die Jahre 2029 und 2030 budgetiert. Und die Unterführung für Fußgänger und Radfahrer an der L190 in Wolfurt, welche die Gefahrenstelle an der Kreuzung mit der Senderstraße entschärfen soll, ist frühestens für 2032 geplant.