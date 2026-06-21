Lustenau hat das grünste Zentrum Österreichs

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat eine Analyse zum Grünanteil in österreichischen Stadtzentren veröffentlicht. Dabei wurden die Satellitendaten von insgesamt 80 Orten ausgewertet. Vorarlberg schneidet hervorragend ab: Lustenau sichert sich mit einem Grünflächenanteil von 55,3 Prozent den ersten Platz im österreichweiten Vergleich. Auch Rankweil (49,5 Prozent) auf Platz fünf und Hohenems (45,2 Prozent) auf Platz elf gehören zur Spitze. Ebenfalls gut platziert sind Feldkirch (41,2 Prozent), Götzis (40,7 Prozent), Bregenz (38,3 Prozent) und Dornbirn (35,0 Prozent). Ausgerechnet die Alpenstadt Bludenz liegt mit einem Grünflächenanteil von 29,0 Prozent nur auf Platz 57 des Rankings.
Greenpeace lobt „Naturstadt-Pioniere“ aus dem Ländle
Greenpeace adelt die drei top-platzierten Vorarlberger Gemeinden Lustenau, Rankweil und Hohenems als „Naturstadt-Pioniere“, da ihre Zentren bereits sehr grün seien. Die Umweltschutzorganisation sieht aber dennoch Potenzial für Verbesserungen. So gebe es an manchen Stellen – vor allem auf Hauptplätzen und Parkflächen – noch Nachholbedarf bei der Bepflanzung.
Grünflächen kühlen die Städte spürbar
Aus der Studie geht auch hervor, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen dem Anteil an Grünflächen und der Anzahl an Hitzetagen gibt. So wurden in Lustenau im Vorjahr nur 18 Hitzetage, an denen die Temperatur mindestens 30 Grad Celsius erreichte, verzeichnet. Im Kontrast dazu steht das vergleichsweise „zugepflasterte“ Bludenz, wo 23 Hitzetage gezählt worden sind. Allerdings muss in diesem Zusammenhang angemerkt werden, dass Bludenz durch seine spezifische Kessellage generell zu den Hitze-Hotspots in Vorarlberg gehört.
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