Lustenau hat das grünste Zentrum Österreichs

Grünflächen kühlen die Städte spürbar

Aus der Studie geht auch hervor, dass es einen klaren Zusammenhang zwischen dem Anteil an Grünflächen und der Anzahl an Hitzetagen gibt. So wurden in Lustenau im Vorjahr nur 18 Hitzetage, an denen die Temperatur mindestens 30 Grad Celsius erreichte, verzeichnet. Im Kontrast dazu steht das vergleichsweise „zugepflasterte“ Bludenz, wo 23 Hitzetage gezählt worden sind. Allerdings muss in diesem Zusammenhang angemerkt werden, dass Bludenz durch seine spezifische Kessellage generell zu den Hitze-Hotspots in Vorarlberg gehört.