Polizei nimmt sieben Führerscheine im Ländle ab

An der „Aktion scharf“ beteiligt waren Polizeibeamte der beiden Bezirke, unterstützt wurden diese von der Landesverkehrsabteilung und der Sicherheitswache Feldkirch. Im Zuge der Schwerpunktaktion führten die Einsatzkräfte insgesamt 115 Alkomattests bei Fahrzeuglenkern durch. Drei dieser Tests verliefen positiv, die Fahrer waren also über dem gesetzlichen Limit alkoholisiert. Dem nicht genug, wurde bei sechs weiteren Personen durch den beigezogenen Polizeiarzt eine eindeutige Beeinträchtigung durch Suchtmittel festgestellt.