Spannende Waldwege und ruhevolle Wasserblicke

Der Wiesen-Wachtelweizen gehört zur Familie der Sommerwurzgewächse und ist eine charakteristische Pflanze lichter Wälder, Waldränder und nährstoffarmer Wiesen. Die einjährige Art erreicht meist eine Höhe von 15 bis 40 Zentimetern und fällt vor allem durch ihre zarten, gelb gefärbten Blüten auf, die zwischen Juni und September erscheinen. Die Blätter sind schmal und einer Lanzette ähnlich. Eine Besonderheit des Wiesen-Wachtelweizens ist seine Lebensweise als Halbschmarotzer. Mithilfe spezieller Wurzelorgane zapft er benachbarte Pflanzen an und entzieht ihnen Wasser sowie Nährstoffe. Gleichzeitig betreibt er jedoch selbst Photosynthese und ist daher nicht vollständig von seinen Wirtspflanzen abhängig. Diese Anpassung ermöglicht ihm das Überleben auf vergleichsweise nährstoffarmen Standorten. Die Samen des Wiesen-Wachtelweizens besitzen fettreiche Anhängsel, die Ameisen anlocken. Diese tragen die Samen oft über größere Entfernungen fort und leisten so einen Beitrag zur Verbreitung der Art. Für verschiedene Insekten stellt die Pflanze zudem eine wichtige Nahrungsquelle dar. Wo der Wiesen-Wachtelweizen wächst, weist er häufig auf naturnahe und wenig intensiv genutzte Lebensräume hin.