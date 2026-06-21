Verdis Aida jenseits von Raum und Zeit

Das Leben mit einer belastenden Schuld

Während Aida und Radames für ihre Liebe sterben, bleibt Amneris, die Radames dem Tod ausgeliefert hat, am Leben und muss mit ihrer Schuld fertig werden. Sie hat das letzte Wort über dem weltentrückten Liebesduett des sterbenden Paares, und dieses Wort heißt „Pace“, also „Frieden“. Ob sie diesen Frieden als die alte Frau findet, die durch die Szenen irrlichtert, aber auch wie sie mit ihren Kindheitstraumata – als kleines Kind wird sie zum Tempeldienst gezwungen – fertig wird, bleibt wie vieles in dieser wunderbaren Inszenierung der Vorstellungskraft des Publikums überlassen. Und das ist gut so.