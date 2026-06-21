Nur 1,49 Sekunden fehlten Lisa auf Uralt-Rekord

Lange vor Pumpers Rekordzeit

Lange lag Redlinger bei den Durchgangszeiten sogar vor der 25 Jahre alten Rekordzeit von Susanne Pumper, die am 27. Juli 2001 in London 15:10,45 Minuten gelaufen war, später wegen Dopingvergehen aber für insgesamt acht Jahre gesperrt wurde. „Als mich die weiße Linie, die den Rekord anzeigt, überholt hat, dachte ich: Scheiße! Aber dann nach einer halben Runde habe ich gemerkt, okay, es ist noch nicht vorbei, es kann sich ausgehen“, analysierte Redlinger. „Man hat im Lauf ziemlich viel geschubst, das kenne ich so gar nicht und das war natürlich nervig. Ich habe aber alles probiert und alles gegeben.“