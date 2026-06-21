Künstlerin schwebt in Euterballon über Bodensee

Alles ist vom Wetter abhängig

Husar geht mit der Aktion ein Wagnis ein, denn sie ist vom Wetter abhängig und entzieht sich damit der menschlichen Einflusssphäre. Für die Künstlerin wird die Unsicherheit zu künstlerischem Material, wie sie erklärt: „Mit der Unvorhersehbarkeit des Wetters muss man arbeiten.“ Nordstern und Sextant haben für die Vorarlbergerin eine besondere Bedeutung, anziehend ist für sie die Unabhängigkeit von jeglicher Art der Digitalisierung. Der Sextant, von Husar selbst gebaut, wird am goldenen Kutter die Richtung vorgeben, in der sich Ballon und Schiffe schließlich gemeinsam bewegen werden.