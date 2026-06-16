Trotz Finanzspritze herrscht weiterhin große Not

„Alle müssen die Gewissheit haben, dass man sich auf Hilfe in unserem Land verlassen kann“, sagt Landeshauptmann Daniel Fellner nach der Regierungssitzung, bei welcher nicht nur die jährliche Anpassung des Rettungseuro beschlossen wurde, sondern auch eine Sonderförderung für die Einsatzorganisationen (wir berichteten).