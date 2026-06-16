Sexuelle Belästigung: Anklage gegen zwei Beamte!

Erst nach einer Versetzung und einer späten Anzeige kam alles ins Rollen. Mit unerwartetem Ergebnis: „Wir haben nicht nur den Mann wegen Verdacht des Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses angeklagt, sondern auch die Lehrlingsbeauftragte wegen Verdacht des Amtsmissbrauchs, da sie nichts unternommen hat“, erklärt Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt.