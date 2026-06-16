Friseur verlangt Stornogebühr: „Es geht um Kosten“

Immer mehr Kunden lassen ihre vereinbarten Termine in Haarstudios einfach sausen. Deshalb setzen Friseurbetriebe zunehmend auf Stornierungsgebühren: „Es geht um Personalkosten“, erklärt der Innungsmeister der Friseure aus Oberösterreich. Doch das Verrechnen von Stornokosten ist für die Salons nicht so einfach ...