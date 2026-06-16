Friseur verlangt Stornogebühr: „Es geht um Kosten“

Immer mehr Kunden lassen ihre vereinbarten Termine in Haarstudios einfach sausen. Deshalb setzen Friseurbetriebe zunehmend auf Stornierungsgebühren: „Es geht um Personalkosten“, erklärt der Innungsmeister der Friseure aus Oberösterreich. Doch das Verrechnen von Stornokosten ist für die Salons nicht so einfach ...
„Bei Nichterscheinen ohne Absage müssen wir die gebuchte Leistung leider zur Gänze in Rechnung stellen“ – Hinweise wie dieser finden sich auf immer mehr Webseiten von Haarstudios.
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