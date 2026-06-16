Auch Nutella-Palatschinken gehören zum „Matchplan“

„Wir beginnen mit dem 49ers-Stadium in San Francisco, dann nach Dallas. Das Stadion ist ein persönlicher Traum, ich dachte, das nur als Fan zu erleben, jetzt spielen wir dort. Es ist unbeschreiblich. Wir kommen in drei NFL-Kathedralen.“ Als würde die WM nicht reichen, Football- und Cowboys-Fan Michael Gregoritsch „bewegen“ auch die US-Arenen.