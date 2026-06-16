Auch Nutella-Palatschinken gehören zum „Matchplan“

Nur noch einmal schlafen, ehe es für das österreichische Team gegen Jordanien endlich bei der WM losgeht. Am Abend vor dem Spiel steht eine gewohnte Köstlichkeit auf dem Speiseplan. Die letzten Stunden bis zum Anpfiff sind genau durchgeplant. Die „Krone“ kennt die Details.
„Wir beginnen mit dem 49ers-Stadium in San Francisco, dann nach Dallas. Das Stadion ist ein persönlicher Traum, ich dachte, das nur als Fan zu erleben, jetzt spielen wir dort. Es ist unbeschreiblich. Wir kommen in drei NFL-Kathedralen.“ Als würde die WM nicht reichen, Football- und Cowboys-Fan Michael Gregoritsch „bewegen“ auch die US-Arenen.
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