Rocky-Fluch schlägt zu! Behörden warnen WM-Fans

Wer die Rocky-Statue in Philadelphia mit dem eigenen Trikot bedeckt, der kassiert eine Pleite – so der angebliche Fluch. Und tatsächlich hat er wieder zugeschlagen, nachdem Ecuador-Fans Rocky vor dem Spiel gegen die Elfenbeinküste (0:1) „entehrten“!
Deshalb warnten nun sogar die US-Behörden. „Lasst die Rocky-Statue in Ruhe – oder lebt mit den Konsequenzen!“, mahnte „Visit Pennsylvania“, die Tourismusbehörde des Staates, auf Instagram alle WM-Besucher.
Die heimischen NFL-Fans kennen den Fluch hingegen seit Jahren. Die Minnesota Vikings (2018), die New England Patriots (beim Super Bowl 2018) und auch die San Francisco 49ers (2023) – sie alle schmückten die Rocky-Statue mit ihren Trikots und kassierten danach bittere Pleiten.
Die Bronzefigur wurde 1982 für den dritten „Rocky“-Film angefertigt und von Haupt-Darsteller Sylvester Stallone später der Stadt vermacht. Seither gilt sie als beliebtes Foto-Motiv von Touristen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.