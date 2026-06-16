Mit „Kärnten Power“ durch die 10. Matakustix-Show

Doch Patriotismus hin oder her – es geht kaum noch ohne „Legionäre“. In diesem Fall holte man sich musikalische Unterstützung aus der Steiermark: Mit dem Amadeus-Award und dem „Aff’ im Kopf“ im Gepäck wird Caro Fux über die Pack an den Wörthersee anreisen und für zusätzliches „Pressing“ in der Arena sorgen.