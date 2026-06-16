Mit „Kärnten Power“ durch die 10. Matakustix-Show

Bei der 10. Matakustix-Show am 3. Juli in der Wörthersee Ostbucht geht es zurück zu den Kärntner Wurzeln. Ebenfalls auf dem musikalischen „Spielfeld“: eine erfolgreiche Legionärin!
Die „Etwas andere Heimatshow“ – im Zuge des 10. Jubiläums möchte Mister Matakustix Matthias Ortner am 3. Juli zurück zu den Wurzeln. Genauer gesagt zu den Kärntner Wurzeln. Weswegen niemand geringer als Nockis-Frontman Friedl Würcher, die junge Vokalgruppe Oktakord sowie die Jungfideln gemeinsam mit der Fidelen Mölltaler-Legende Huby Mayer ihr Kommen zugesagt haben.
Doch Patriotismus hin oder her – es geht kaum noch ohne „Legionäre“. In diesem Fall holte man sich musikalische Unterstützung aus der Steiermark: Mit dem Amadeus-Award und dem „Aff’ im Kopf“ im Gepäck wird Caro Fux über die Pack an den Wörthersee anreisen und für zusätzliches „Pressing“ in der Arena sorgen.
Das große Matakustix-Finale
Kombiniert mit dem typischen Matakustix-Sound ist für ein großes Finale, beziehungsweise ein einzigartiges Auftaktspiel zur „Ostbucht-Musik-WM“ gesorgt. „Das sollte man sich nicht entgehen lassen – zumal wir im kommenden Jahr eine Pause einlegen werden“, erklärt „Teamchef“ Matthias Ortner.
Infos und Karten für die Matakustix Show unter www.ip-media.tv und www.oeticket.com
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