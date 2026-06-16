Bruck stoppt Bettler: „Wie illegaler Welpenhandel“

Montagnachmittag in Bruck an der Mur. Eine Frau behebt Geld beim Bankomaten gleich neben der Post. „Genau hier sitzt oft eine Dame, die bettelt“, sagt Vizebürgermeister Raphael Pensl (FPÖ) und zeigt auf die Stiege. Bürger würden in ihrer Privatsphäre gestört werden, außerdem habe er beobachtet, wie das erbettelte Geld am Ende des Tages von einem Mann eingesammelt wird. Er zeigt uns Fotos. Gemeinsam spazieren wir weiter – einen Bettler entdecken wir an diesem Tag nicht. „Eine Momentaufnahme.“