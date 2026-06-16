Bruck stoppt Bettler: „Wie illegaler Welpenhandel“

Mit September 2025 wurde das Steiermärkische Landes-Sicherheitsgesetz verschärft. Seitdem können Gemeinden das Betteln in bestimmten Zonen verbieten. Bruck an der Mur prescht vor und will noch im Juni ein Verbot beschließen. Ein Rundgang mit Vizebürgermeister Raphael Pensl (FPÖ).
Montagnachmittag in Bruck an der Mur. Eine Frau behebt Geld beim Bankomaten gleich neben der Post. „Genau hier sitzt oft eine Dame, die bettelt“, sagt Vizebürgermeister Raphael Pensl (FPÖ) und zeigt auf die Stiege. Bürger würden in ihrer Privatsphäre gestört werden, außerdem habe er beobachtet, wie das erbettelte Geld am Ende des Tages von einem Mann eingesammelt wird. Er zeigt uns Fotos. Gemeinsam spazieren wir weiter – einen Bettler entdecken wir an diesem Tag nicht. „Eine Momentaufnahme.“
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