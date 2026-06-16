Österreich live sehen und dabei fein frühstücken

Fans sind beim Rathaus sehr wetterresistent

Organisator Manfred Dobesch zeigt sich begeistert von der Resonanz. „Auch beim ersten Spiel von Deutschland am Sonntag waren die Fans sehr wetterresistent. Beim ersten Regen sind sie in der Open-Air-Arena geblieben, auch beim zweiten Guss. Beim dritten Regen kam noch Hagel dazu, da sind sie kurz weg. Sie kamen aber nach dem Hagel bald zurück. Und haben sogar mitgeholfen die Tische abzuwischen.“ Fußball verbindet. Selbst zu Zeiten, zu denen viele Menschen normalerweise schlafen.

Auch bei Camping Arneit geht es früh los

Auch das Public Viewing bei Camping Arneitz am Faaker See beginnt am Mittwoch bereits um 6 Uhr früh. Noch bevor die Sonne richtig aufgeht, können Fußballfans mit einem guten Frühstück in den Tag starten und sich gemeinsam auf das Spiel von Österreich einstimmen. Frischer Kaffee, leckeres Frühstück und beste Stimmung sorgen für den perfekten Auftakt. Danach heißt es: Daumen drücken, mitfiebern und Österreich gemeinsam anfeuern.