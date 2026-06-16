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Start um 6 Uhr früh

Österreich live sehen und dabei fein frühstücken

Kärnten
16.06.2026 14:00
Das Public Viewing in Klagenfurt ist immer voll. Am Mittwoch geht es um 6 Uhr früh mit ...
Das Public Viewing in Klagenfurt ist immer voll. Am Mittwoch geht es um 6 Uhr früh mit Österreich los.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Das Public Viewing in Klagenfurt kommt bestens an. Österreichs Fußballteam legt am Mittwoch schon um 6 Uhr gegen Jordanien los. Und die zehn Klagenfurter Gastronomen servieren dabei am Neuen Platz ein köstliches Frühstück. Von Kaffee, Ei bis zu regionalen Spezialitäten ist für jeden etwas dabei. 

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Klagenfurt erlebt heuer ein Fußballmärchen der besonderen Art. Obwohl viele Spiele der Fußball-WM 2026 aufgrund der Zeitverschiebung nach Amerika, Kanada und Mexiko erst spät in der Nacht oder sogar in den frühen Morgenstunden angepfiffen werden, strömen die Fans in Scharen zum Public Viewing auf dem Neuen Platz. Die Stimmung ist ausgezeichnet, die Besucherzahlen hoch. Tausende Fans verfolgen die Spiele gemeinsam vor der Großleinwand im Herzen der Stadt.

Direkt vor dem Rathaus kann man am Mittwoch um 6 Uhr köstlich frühstücken.
Direkt vor dem Rathaus kann man am Mittwoch um 6 Uhr köstlich frühstücken.(Bild: Christian Tragner)

Dass die ungewöhnlichen Anstoßzeiten die Kärntner Fußballfans nicht abschrecken, zeigt sich täglich. Während andernorts diskutiert wird, ob Spiele um vier oder sechs Uhr morgens überhaupt Publikum anziehen können, beweist Klagenfurt das Gegenteil. Schon in den ersten Tagen der Weltmeisterschaft war der Platz regelmäßig gut gefüllt. Die einzigartige Atmosphäre, das gemeinsame Mitfiebern und die Vorfreude auf Österreichs Auftritte lassen die Fans auch zu ungewöhnlichen Uhrzeiten zusammenkommen.

Riesige Frühstückszone vor dem Rathaus
Ein besonderer Höhepunkt steht nun am Mittwoch bevor. Da startet das erste Spiel der österreichischen Nationalmannschaft bereits um 6 Uhr früh. Doch statt müder Gesichter erwartet die Besucher ein besonderes Angebot der zehn Gastronomiebetriebe vor Ort. Die Wirte verwandeln das Public Viewing kurzerhand in eine Frühstückszone und sorgen dafür, dass niemand mit leerem Magen in den Fußballmorgen starten muss. Frischer Kaffee, Frühstücksangebote und regionale Spezialitäten sollen die Fans stärken, bevor sie ihre Mannschaft lautstark unterstützen. Selbst an ein kühles Bier zum Frühstück wurde gedacht, wie die Gastronomen mit einem Augenzwinkern ankündigten.

Die Public-Viewing-Fans in Klagenfurt sind freundlich.
Die Public-Viewing-Fans in Klagenfurt sind freundlich.(Bild: Christian Tragner)
Am Mittwoch wartet der erste große Höhepunkt.
Am Mittwoch wartet der erste große Höhepunkt.(Bild: Christian Tragner)
Tausende fiebern vor dem Rathaus mit.
Tausende fiebern vor dem Rathaus mit.(Bild: Christian Tragner)

Fans sind beim Rathaus sehr wetterresistent
Organisator Manfred Dobesch zeigt sich begeistert von der Resonanz. „Auch beim ersten Spiel von Deutschland am Sonntag waren die Fans sehr wetterresistent. Beim ersten Regen sind sie in der Open-Air-Arena geblieben, auch beim zweiten Guss. Beim dritten Regen kam  noch Hagel dazu, da sind sie kurz weg. Sie kamen aber nach dem Hagel bald zurück. Und haben sogar mitgeholfen die Tische abzuwischen.“ Fußball verbindet. Selbst zu Zeiten, zu denen viele Menschen normalerweise schlafen.

Auch bei Camping Arneit geht es früh los
Auch das Public Viewing bei Camping Arneitz am Faaker See beginnt am Mittwoch bereits um 6 Uhr früh. Noch bevor die Sonne richtig aufgeht, können Fußballfans mit einem guten Frühstück in den Tag starten und sich gemeinsam auf das Spiel von Österreich einstimmen. Frischer Kaffee, leckeres Frühstück und beste Stimmung sorgen für den perfekten Auftakt. Danach heißt es: Daumen drücken, mitfiebern und Österreich gemeinsam anfeuern.

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