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Die Aktie hebt ab

SpaceX überflügelt an der Börse bereits Amazon

Wirtschaft
16.06.2026 17:31
Am vergangenen Freitag wurde SpaceX zu einem börsennotierten Konzern.
Am vergangenen Freitag wurde SpaceX zu einem börsennotierten Konzern.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wenige Tage nach dem Börsengang haben die Aktien des Raumfahrtkonzerns SpaceX ihren Höhenflug fortgesetzt. Durch die ungebrochene Nachfrage nach dem Wertpapier wurden namhafte Mitstreiter bereits nach kürzester Zeit überflügelt.

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Nachdem die Aktien an den ersten zwei Handelstagen bereits um knapp 43 Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis gestiegen sind, zogen sie nun um weitere rund zehn Prozent an. Der Börsenwert von SpaceX überholte damit den von Amazon und lag zeitweise sogar über dem von Microsoft. 

Experten warnen vor Überbewertung
Doch wie nachhaltig ist dieser Hype? Analysten raten Anlegern jedoch zur Vorsicht angesichts der hohen Bewertung und des relativ geringen Anteils an frei handelbaren Aktien. Der Konzern wies für das vergangene Jahr nach der Fusion mit dem defizitären KI-Unternehmen xAI einen Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar und einen Nettoverlust von 4,94 Milliarden Dollar aus.

Der Aufwärtstrend könnte sich jedoch fortsetzen, da SpaceX vor einer schnellen Aufnahme in den Nasdaq 100 steht. Damit würde das Unternehmen zu einem wichtigen Wert für passive Fonds und ETFs, die den Index abbilden. Auch FTSE Russell und MSCI wollen die Aktie am 26. beziehungsweise 29. Juni in ihre Indizes aufnehmen.

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Die jüngsten Übernahmepläne des Unternehmens von Elon Musk trieben die Titel am Dienstag zeitweise um mehr als 16 Prozent nach oben. Die von SpaceX angekündigte Übernahme des Start-ups und Kooperationspartners Anysphere, das den KI-gestützten Softwarecode-Editor Cursor entwickelt hat, untermauert Elon Musks Ambitionen im Bereich Künstliche Intelligenz.

Sein Chatbot Grok, hinter dem die mit SpaceX fusionierte KI-Firma xAI steht, ist bisher deutlich weniger populär als ChatGPT und Claude von OpenAI und Anthropic. Die beiden KI-Platzhirsche haben ebenfalls angekündigt, den Sprung auf das Börsenparkett wagen zu wollen.

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