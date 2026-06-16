Fußball-WM: In vielen Schulen schaut man gemeinsam

Wenn Österreich morgen erstmals im Zuge der Fußball-Weltmeisterschaft am Platz steht, wird in vielen heimischen Schulen gejubelt: In einigen der Bildungseinrichtungen steht gemeinsames Match-Schauen auf dem Stundenplan. Quasi wie „Public Viewing“ für die Großen.
Die Anpfiffzeit ist ungnädig: Um sechs Uhr Mittwochfrüh spielt Österreich gegen Jordanien. Viele Kinder werden zu dieser Zeit längst in der Schule sein: Einige Schulen haben nämlich extra für den Österreich-Auftritt früher geöffnet, damit die Sprösslinge das Spiel zusammen mit ihren Klassenkameraden und Freunden verfolgen können.
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