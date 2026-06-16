„Alte Dame“ soll jetzt eine neue Chefin kriegen

Nach einer sehr enttäuschenden Saison hinterfragt Italien-Gigant Juventus derzeit alles – und jeden! Nach der Trennung von Sportchef Damien Comolli, dem Giovanni Carnevali folgt, dürfte nun aber eine Rochade bevorstehen, die es so beim Topklub in Turin noch nie gegeben hat.
In Turin bei Juventus wird gerade jeder Stein umgedreht! Platz sechs in der Endabrechnung der Serie A, nur in der Europa League dabei – dazu mehrere hundert Millionen Euro in den letzten Jahren in einen Kader investiert, der dem Namen Juventus eher unwürdig ist.
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