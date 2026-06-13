Nach Aufschrei gibt es endlich Geld für Rettung

Dass sich die Landespolitik mit dem Ignorieren der Forderung nach mehr Geld keine Freunde macht, zeigte auch eine durchaus emotionale Aussage bei der Frühstückslektüre des „Krone“-Berichts: „Wir haben für alles mögliche Geld. Hier werden Millionen verteilt, da gibt es eine Förderung, hier gibt es eine Unterstützung, aber für dieses wichtige Gut in unserer Gesellschaft gibt es kein Geld – einfach unverständlich und verantwortungslos. Eigentlich ist das eine Sauerei!“