Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern

Besser hätte sich der Republikaner wohl nicht ausmalen können: Kurz zuvor hatte Trump die Einigung auf ein seit Wochen erwartetes Rahmenabkommen mit dem Iran verkündet. „Dieses großartige Abkommen wird Frieden und Sicherheit in die gesamte Region bringen“, schrieb Trump in seinem Onlinedienst Truth Social. „Viele Präsidenten haben versucht, Frieden mit dem Iran zu schließen, und alle vor mir sind gescheitert.“ Das Abkommen soll nach pakistanischen Angaben am Freitag in Genf unterzeichnet werden.