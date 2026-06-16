Wende im Mordfall: Verdächtiger kam aus der Haft

Die neuen Ermittlungsergebnisse rund um den schrecklichen Mord von Klagenfurt rücken die Bluttat in ein neues Licht: Denn der Tatverdächtige soll kein unbeschriebenes Blatt sein, wie zunächst angenommen. Er ist offenbar erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen Gewalt gegenüber einer Frau eingesessen ist.
Nur wenige Tage nach dem dramatischen Leichenfund mitten in einer ruhigen Klagenfurter Wohnsiedlung haben die Ermittlungen eine Wende genommen. Neue Details lassen darauf schließen, dass es eine Vorgeschichte gibt – sowohl zur Tat als auch zum Tatverdächtigen!
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