Wende im Mordfall: Verdächtiger kam aus der Haft

Die neuen Ermittlungsergebnisse rund um den schrecklichen Mord von Klagenfurt rücken die Bluttat in ein neues Licht: Denn der Tatverdächtige soll kein unbeschriebenes Blatt sein, wie zunächst angenommen. Er ist offenbar erst vor Kurzem aus dem Gefängnis entlassen worden, wo er wegen Gewalt gegenüber einer Frau eingesessen ist.