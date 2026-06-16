Ausgeblutet: Fledermaus-Rettung ohne Budget

Besser einmal zu oft anrufen als gar nicht

Das Notfalltelefon ist 24 Stunden erreichbar. Zudem koordinieren sich rund 80 Freiwillige österreichweit in einer WhatsApp-Gruppe, damit im Ernstfall schnell reagiert werden kann. Wer eine Fledermaus findet, die am Boden liegt, in einem Stiegenhaus sitzt, auf einer Mauerspitze hockt oder Katzenkontakt hatte, soll sich melden, ohne zu zögern. Fledermäuse am Boden brauchen fast immer Hilfe.