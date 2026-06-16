Frankreichs Superstar auf dem Weg zum WM-Rekord

Wenn „Les Bleus“ am Dienstag ins Turnier einsteigen, ist die Jagdsaison eröffnet. Nach den WM-Triumphen 1998 und 2018 soll am 19. Juli der nächste Stern am französischen Trikot dazukommen. Als „Vize“ der letzten Endrunde in Katar – wo man das Finale im Elfmeterschießen gegen Argentinien verlor – flog man mit breiter Brust nach Amerika!