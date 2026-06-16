Frankreichs Superstar auf dem Weg zum WM-Rekord

2018 Weltmeister, 2022 Vize und 2026? Mit den Franzosen steigt am Dienstag (21 Uhr, MESZ) ein absoluter Topfavorit ins WM-Spektakel ein. Real-Superstar Kylian Mbappé jagt dabei aber nicht nur den nächsten Stern am Trikot, sondern auch einen ganz persönlichen Rekord ...
Wenn „Les Bleus“ am Dienstag ins Turnier einsteigen, ist die Jagdsaison eröffnet. Nach den WM-Triumphen 1998 und 2018 soll am 19. Juli der nächste Stern am französischen Trikot dazukommen. Als „Vize“ der letzten Endrunde in Katar – wo man das Finale im Elfmeterschießen gegen Argentinien verlor – flog man mit breiter Brust nach Amerika!
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