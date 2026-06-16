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Mbappé jagt zwei Titel

Frankreichs Superstar auf dem Weg zum WM-Rekord

Fußball International
16.06.2026 12:30
Kylian Mbappé möchte auch defensiv mehr mithelfen.
Kylian Mbappé möchte auch defensiv mehr mithelfen.(Bild: AP/Martin Meissner)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

2018 Weltmeister, 2022 Vize und 2026? Mit den Franzosen steigt am Dienstag (21 Uhr, MESZ) ein absoluter Topfavorit ins WM-Spektakel ein. Real-Superstar Kylian Mbappé jagt dabei aber nicht nur den nächsten Stern am Trikot, sondern auch einen ganz persönlichen Rekord ...

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Wenn „Les Bleus“ am Dienstag ins Turnier einsteigen, ist die Jagdsaison eröffnet. Nach den WM-Triumphen 1998 und 2018 soll am 19. Juli der nächste Stern am französischen Trikot dazukommen. Als „Vize“ der letzten Endrunde in Katar – wo man das Finale im Elfmeterschießen gegen Argentinien verlor – flog man mit breiter Brust nach Amerika!

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