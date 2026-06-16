„Overkill“ in Schule: Geliebtes Gesicht zerstört

„Ein ,Overkill‘, eine ,Übertötung‘, passiert, wenn starke Emotionen im Spiel sind“, erklärt Psychologe Barnabas Neumayer aus Pucking. Dabei reicht es dem Täter nicht, zu töten. „Er will das Gegenüber total vernichten.“ So eine „Übertötung“ passierte auch in der Schulbibliothek von Taufkirchen/P., wo am Freitag ein Lehrer (29) mit einem Dolch und einer Pistole seiner Kollegin (28) aus Rainbach/I. das Leben genommen hatte.