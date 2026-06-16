„Overkill“ in Schule: Geliebtes Gesicht zerstört

Der 29-jährige Vizedirektort verlor beim Mord an seiner Lehrerkollegin in der Bibliothek der Mittelschule Taufkirchen an der Pram (Oberösterreich) völlig die Kontrolle. Er stach mehrmals mit einem Dolch auf sein Opfer ein und schoss auch noch dreimal auf sie. Ein Psychologe erklärt, wie es zu so einer „Übertötung“ kommen kann.
„Ein ,Overkill‘, eine ,Übertötung‘, passiert, wenn starke Emotionen im Spiel sind“, erklärt Psychologe Barnabas Neumayer aus Pucking. Dabei reicht es dem Täter nicht, zu töten. „Er will das Gegenüber total vernichten.“ So eine „Übertötung“ passierte auch in der Schulbibliothek von Taufkirchen/P., wo am Freitag ein Lehrer (29) mit einem Dolch und einer Pistole seiner Kollegin (28) aus Rainbach/I. das Leben genommen hatte.
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