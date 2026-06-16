Glawischnig: „Es wäre Sündenfall ohne Gleichen“

Regenbogenparade und Trumps 80. Geburtstag

Im weiteren Verlauf des Duells weitet sich die Diskussion deutlich aus: In Wien sorgt die 30. Regenbogenparade mit rund 320.000 Menschen unter dem Motto „Sichtbar seit 1996“ für neue Reibungspunkte und die Frage, wie die beiden Streithähne dazu stehen würden. Und auch international geht der Blick weiter in die USA, wo Donald Trump kurz nach seinem 80. Geburtstag groß gefeiert wurde, samt politischer Botschaften, die noch nachhallen.