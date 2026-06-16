16 Bezirksgerichte sollen zugesperrt werden

Hier handelt es sich besonders um Standortkosten – denn das Personal wolle man jedenfalls behalten. „Es werden alle Arbeitsplätze innerhalb der Justiz erhalten bleiben, da die Mitarbeiter:innen von den aufnehmenden Bezirksgerichten übernommen werden“, schreibt das Ministerium rund um Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) in einer Aussendung. Der Verdacht von Justizinsidern: Die Ministerin möchte Mittel frei schaffen, um die von ihr forcierte Bundesstaatsanwaltschaft durchzuboxen.