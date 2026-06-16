Frankreich gegen Senegal – ab 21 Uhr LIVE

Erster WM-Spieltag in Gruppe I. Frankreich trifft auf Senegal, wir berichten ab 21 Uhr live – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Kylian Mbappe sowie Weltfußballer Ousmane Dembele und Michael Olise sollen den Favoritenstatus Frankreichs untermauern und die Senegalesen schwindlig spielen. Ziel ist es, dem nach dem Turnier scheidenden Teamchef Didier Deschamps einen erfolgreichen WM-Auftakt zu bescheren. „Die beste Art, ihm Tribut zu zollen, ist der WM-Sieg. Denn er liebt es, zu gewinnen. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass er die beste WM aller Zeiten erlebt“, versprach Mbappe. Die 1:2-Testspielpleite gegen die Elfenbeinküste Anfang Juni sollte allerdings Warnung genug für „Les Bleus“ sein, De- statt Hochmut walten zu lassen.
Der Senegal indes möchte den Coup von 2002 wiederholen, als die Westafrikaner den damals amtierenden französischen Weltmeister im ersten Spiel 1:0 besiegten. Der ansprechend besetzten Offensive um Sadio Mane ist einiges zuzutrauen. Zudem will die Mannschaft von Trainer Pape Thiaw nach dem Desaster rund um den aberkannten Afrika-Cup-Titel nun für positive Schlagzeilen sorgen.
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