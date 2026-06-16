Frankreich gegen Senegal – ab 21 Uhr LIVE

Kylian Mbappe sowie Weltfußballer Ousmane Dembele und Michael Olise sollen den Favoritenstatus Frankreichs untermauern und die Senegalesen schwindlig spielen. Ziel ist es, dem nach dem Turnier scheidenden Teamchef Didier Deschamps einen erfolgreichen WM-Auftakt zu bescheren. „Die beste Art, ihm Tribut zu zollen, ist der WM-Sieg. Denn er liebt es, zu gewinnen. Deshalb werden wir dafür sorgen, dass er die beste WM aller Zeiten erlebt“, versprach Mbappe. Die 1:2-Testspielpleite gegen die Elfenbeinküste Anfang Juni sollte allerdings Warnung genug für „Les Bleus“ sein, De- statt Hochmut walten zu lassen.