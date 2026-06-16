Gemüse-König: „Erst der Krieg hat uns legitimiert“

Wenn man das erste Mal in Bad Blumau bei Frutura ist, erschlägt einen die schiere Größe der Anbauflächen fast. Die Bezeichnung Glashaus ist da so etwas wie die Untertreibung des Jahres. Auf einer Fläche von 26 Hektar, das entspricht der Größe von knapp 40 Fußballfeldern, wird hier in sechs Gewächshäusern und drei Folienhäusern Gemüse angebaut. 9000 Tonnen an Tomaten, Paprika, Gurken, Melanzani und Champignons kommen im Jahr zusammen – Frutura ist damit einer der größten Gemüse-Produzenten Österreichs.