Gemüse-König: „Erst der Krieg hat uns legitimiert“

Seit zehn Jahren betreibt Frutura das Mega-Glashaus im oststeirischen Bad Blumau, eine echte weiß-grüne Erfolgsgeschichte. Manfred und Katrin Hohensinner ziehen Bilanz und schauen nach vorne.
Wenn man das erste Mal in Bad Blumau bei Frutura ist, erschlägt einen die schiere Größe der Anbauflächen fast. Die Bezeichnung Glashaus ist da so etwas wie die Untertreibung des Jahres. Auf einer Fläche von 26 Hektar, das entspricht der Größe von knapp 40 Fußballfeldern, wird hier in sechs Gewächshäusern und drei Folienhäusern Gemüse angebaut. 9000 Tonnen an Tomaten, Paprika, Gurken, Melanzani und Champignons kommen im Jahr zusammen – Frutura ist damit einer der größten Gemüse-Produzenten Österreichs.
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