Mann zwang Ehefrau zu Sex mit 120 Männern

Es ist das Bild einer absoluten Horror-Ehe. Die Frau wollte ihr Leben mit ihrer großen Liebe verbringen. Doch fand sich in einem Alltag wieder, in dem sie ihr Ehemann mit Drogen und Alkohol gefügig machte. Und bedroht wurde, es werde „das Monster freigelassen“, wenn sie ihn verärgere. Aus großer Angst ließ sie Schlimmes über sich ergehen, schilderte die Staatsanwältin Ida Annerstedt zu Prozessbeginn im April.