Käfigkämpfer:„Michelle Obama ist ein Mann!“

Lob für Trump

„Ein Gruß an Trump dafür, dass er die Eier hat, so einen Scheiß hier auf die Beine zu stellen“, lobte Josh Hokit außerdem den US-Präsidenten für die Organisation des Events. Kritiker hatten Trump zuvor vorgeworfen, das Weiße Haus mit der Veranstaltung zu entwürdigen und das Land weiter zu spalten. Die Antikorruptionsorganisation Public Integrity Project hatte sogar versucht, den Käfigkampf mit einer Klage zu stoppen, diese wurde jedoch abgewiesen. Kritiker warfen Trump unter anderem vor, er bereichere sich persönlich mit Sponsorenverträgen.