„Tee-Time“ am Golfplatz mit britischem Charme

Pünktlich, stilvoll und mit einer feinen Prise britischer Eleganz – das Green in Weitra ist um einen zeitlosen Zeitmesser reicher. Denn am Golfplatz wurde nun die neue „Tee-Time-Watch“ enthüllt.
Wenn irgendwo eine elegante Taschenuhr über sattgrüne Fairways wacht, dann fühlt man sich unweigerlich an die uralte Golf-Heimat Großbritannien erinnert. Ein Hauch von St. Andrews weht nun auch durch das Waldviertel.
Denn auf dem Green in Weitra wurde nun die neue „Tee-Time-Watch“ enthüllt – ein ebenso praktischer wie beeindruckender Blickfang. Die Außenuhr stammt vom Uhrmacher der Alten Schule, Michael Albert Meyer und wurde eigens für den Platz gefertigt.
Mehr als 100 Arbeitsstunden stecken im 300 Kilogramm schweren Quarz-Meisterstück, das die Form einer klassischen Taschenuhr aufgreift und damit an jene Zeit erinnert, als Golf noch ausschließlich als exklusiver Sport der Gentlemen galt.
Begleiter zwischen Abschlag und Klubhaus
Zwischen sanften Hügeln, gepflegten Greens und der Ruhe des Waldviertels fügt sich die Uhr harmonisch in die Landschaft ein. Für die Spieler ist sie ein verlässlicher Begleiter zwischen Abschlag und Klubhaus – und für Besucher ein Fotomotiv mit Seltenheitswert.
„Das Tickende ist weit mehr als ein Zeitmesser“, betonten Eigentümer Gabriela und Gerhard Seidl sowie Geschäftsführer Uli Weinhandl bei der Präsentation. Tatsächlich verleiht sie der Anlage eine besondere Note. Sie steht für Präzision, Beständigkeit und jene Liebe zum Detail, die auch den Golfsport ausmacht.
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