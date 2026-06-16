„Tee-Time“ am Golfplatz mit britischem Charme

Begleiter zwischen Abschlag und Klubhaus

Zwischen sanften Hügeln, gepflegten Greens und der Ruhe des Waldviertels fügt sich die Uhr harmonisch in die Landschaft ein. Für die Spieler ist sie ein verlässlicher Begleiter zwischen Abschlag und Klubhaus – und für Besucher ein Fotomotiv mit Seltenheitswert.