Gauner-Abzocke wegen angeblich fehlender Vignette

Innsbrucker Jurist wandte sich direkt an Asfinag

Der erfahrende Innsbrucker Rechtsanwalt Hepperger fiel freilich nicht auf diese betrügerische Falle rein, sondern schrieb umgehend an die Asfinag ein kurzes Mail, indem er höflich darum bat, den Zeitpunkt seiner Vignettenverfehlung genannt zu bekommen. Es dauerte zwar einige Tage, aber die Antwort seitens der Asfinag war klar und deutlich: „Die Nachricht, auf welche Sie uns aufmerksam gemacht haben, stammt nicht von uns. Vielmehr handelt es sich um ein Phishing, das Ihnen in betrügerischer Absicht zugeschickt wurde. Klicken Sie keinesfalls auf die enthaltenen Links, antworten Sie dem Absender nicht und geben Sie keine vertraulichen Daten bekannt“, heißt es vom Kundenmanagement der Asfinag.