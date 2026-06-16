Jane Seymour packt über ihre Nackt-Verlobung aus!

Hochzeit Nummer 5: Diesmal ist es für immer

Nach dem nackten Liebes-Chaos im Schlafzimmer kann das Paar nun hochoffiziell mit den Hochzeitsvorbereitungen beginnen. Für Jane Seymour wird es der fünfte Gang vor den Altar sein – doch die Vorfreude könnte nicht größer sein. Die Schauspielerin ist fest entschlossen, ihr Glück gebührend zu feiern, denn für sie steht fest: Diese Ehe ist für die Ewigkeit.