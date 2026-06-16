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„Wir hatten nichts an“

Jane Seymour packt über ihre Nackt-Verlobung aus!

Society International
16.06.2026 18:00
Jane Seymour hat sich mit 75 wieder verlobt! Der Antrag lief nicht ganz nach Schema F ...
Jane Seymour hat sich mit 75 wieder verlobt! Der Antrag lief nicht ganz nach Schema F ...(Bild: AP/Evan Agostini)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Schauspielerin Jane Seymour ist mit 75 frisch verlobt! Doch der Heiratsantrag von ihrem Partner John Zambetti lief alles andere als glatt. Jetzt hat das Paar ausgeplaudert, dass bei der Frage aller Fragen nicht nur die Emotionen blank lagen – sondern die beiden selbst.

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Die Gerüchteküche brodelte bereits heftig, als die legendäre „Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft“-Darstellerin Anfang des Monats mit einem funkelnden Diamantring auf dem roten Teppich gesichtet wurde. Jetzt ist es offiziell: Jane Seymour (75) und der Musiker John Zambetti wagen den Schritt vor den Altar. Gegenüber dem US-Magazin „People“ bestätigte das Paar die Verlobung – und lieferte direkt eine Liebesgeschichte, die hollywoodreif und unfassbar skurril zugleich ist.

Alles durchgeplant, dennoch Chaos beim Nackt-Antrag
Eigentlich hatte John Zambetti alles perfekt durchgeplant, um seiner Jane im gemeinsamen Haus in Malibu die Frage aller Fragen zu stellen. „Ich bin auf die Knie gegangen, das ganze Programm“, erinnert sich der Musiker im Interview. Doch die Tücke lag im Detail – genauer gesagt im Safe.

Als er das Schmuckstück hervorholte und die Schachtel öffnete, fiel der Ring heraus und rollte direkt unters Bett.

John Zambetti hatte für den Antrag alles durchgeplant – und dann ging alles daneben.
John Zambetti hatte für den Antrag alles durchgeplant – und dann ging alles daneben.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Michael loccisano)

Was dann folgte, gleicht einer Szene aus einer Screwball-Komödie: Zambetti musste auf allen vieren unter das Bett kriechen, um das gute Stück zu bergen und dann steckte er plötzlich fest! „Ich kam nicht mehr heraus, und sie musste aus dem Bett steigen und mich herausziehen“, so der Musiker. „Wir brachen in hysterisches Gelächter aus“

Als wäre die Situation nicht schon komisch genug, offenbart Jane Seymour nun das pikanteste Detail des ereignisreichen Abends: „Und wir trugen keine Kleidung!“

Das Paar war also komplett hüllenlos, als der romantische Moment im Chaos versank.

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Hochzeit Nummer 5: Diesmal ist es für immer
Nach dem nackten Liebes-Chaos im Schlafzimmer kann das Paar nun hochoffiziell mit den Hochzeitsvorbereitungen beginnen. Für Jane Seymour wird es der fünfte Gang vor den Altar sein – doch die Vorfreude könnte nicht größer sein. Die Schauspielerin ist fest entschlossen, ihr Glück gebührend zu feiern, denn für sie steht fest: Diese Ehe ist für die Ewigkeit.

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