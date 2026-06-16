Diese „Oreschnik“-Rakete ist für Kinder gemacht

Das Fahrgeschäft hebt bis zu 16 Kinder in die Höhe, dreht sich dort kurz und lässt die Fahrgäste anschließend im freien Fall wieder nach unten sausen. Während der Park Divo Ostrov die Fahrt als spannendes und familienfreundliches Erlebnis bewirbt, stößt insbesondere die Namenswahl auf Kritik. Mehrere Besucher äußerten gegenüber Medien, dass eine Kinderattraktion keinen Namen tragen sollte, der mit einer tödlichen Waffe verbunden ist. Einige hielten einen neutralen Namen wie „Rakete“ für deutlich passender.