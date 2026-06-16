Russen-Kriegsschiff feuert auf britische Jacht

Die motorlose Jacht sei in Richtung der Fregatte getrieben, sagte eine mit dem Vorfall vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Das russische Schiff gab bei nebeligen Bedingungen Warnschüsse ab, nachdem es eine akustische Warnung ausgestoßen hatte, berichtet die BBC.

Dem Sender zufolge begleitet die russische Einheit Schiffe von Wladimir Putins „Schattenflotte“ durch den Ärmelkanal. Die Fregatte soll bereits seit mehreren Monaten in diesem Gebiet im Einsatz gewesen sein und wurde wiederholt von einem Reparaturschiff versorgt. Die Anwesenheit der „Admiral Grigorowitsch“ war bekannt und wurde überwacht.