Kammer will Regeln für den Wörthersee lockern

Neue Bewertung des Wörthersees

Ebendiese Verbauung des Wörthersees macht sich jetzt die Wirtschaftskammer für eine neue Forderung zunutze. Denn der See wird rechtlich derzeit als natürlicher Wasserkörper behandelt. „Die Frage ist, ob ein See, der seit Jahrzehnten intensiv genutzt und in vielen Bereichen baulich verändert wurde, mit denselben Parametern bewertet werden soll wie ein weitgehend unberührter Natur- oder Bergsee“, kritisiert Gastronomie-Sprecher Stefan Sternad, der selbst ein Lokal am See betreibt.