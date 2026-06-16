Können Sie sich das Ausgehen noch leisten?

Während das Finanzministerium mit Millionen an Mehreinnahmen rechnet, schlägt die Gastronomie Alarm. Neben der neuen Steuer steigen nämlich auch die Kosten für Lebensmittel, Strom und andere Ausgaben stetig. Viele Wirte fürchten um ihre Existenz und warnen, dass Gäste ins billigere Ausland abwandern könnten. Fest steht: Für die Gäste wird es teurer und für die Lokale immer enger.

Können und wollen Sie sich den Besuch im Restaurant oder der Lieblingsbar noch leisten? Haben Sie Ihr Ausgehverhalten wegen der allgemeinen Teuerung bereits verändert, oder gehört das Einkehren für Sie zur Lebensqualität, an der Sie nicht sparen möchten? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich wissen!