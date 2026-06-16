Können Sie sich das Ausgehen noch leisten?

Der Gastronomie droht der nächste Preisschock: Ab Jänner 2027 steigt die Alkoholsteuer um 30 Prozent. Weil Wirte ohnehin mit der Inflation kämpfen, wird die Teuerung direkt an die Gäste weitergegeben. Wird das Ausgehen damit bald zum reinen Luxus? Wie stehen Sie dazu?
Während das Finanzministerium mit Millionen an Mehreinnahmen rechnet, schlägt die Gastronomie Alarm. Neben der neuen Steuer steigen nämlich auch die Kosten für Lebensmittel, Strom und andere Ausgaben stetig. Viele Wirte fürchten um ihre Existenz und warnen, dass Gäste ins billigere Ausland abwandern könnten. Fest steht: Für die Gäste wird es teurer und für die Lokale immer enger.
Können und wollen Sie sich den Besuch im Restaurant oder der Lieblingsbar noch leisten? Haben Sie Ihr Ausgehverhalten wegen der allgemeinen Teuerung bereits verändert, oder gehört das Einkehren für Sie zur Lebensqualität, an der Sie nicht sparen möchten? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich wissen!
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