Damit brachte Odegaard seinem Vater Millionen ein

Makellos marschierte Norwegen durch die WM-Qualifikation! Acht Spiele, acht Siege. Damit ist man erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer Endrunde dabei, wird von einigen Experten gar als Geheimfavorit angeführt. Blickt man auf den Kader, ist auffallend, dass vielen Kickern der Skandinavier das Talent scheinbar in die Wiege gelegt wurde. Fünf von ihnen hatten zumindest einen Vorfahren, der selbst Berufsfußballer war.