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Norwegen wieder bei WM

Damit brachte Odegaard seinem Vater Millionen ein

Fußball International
16.06.2026 17:30
Martin Odegaard führte Norwegen bei der WM als Kapitän an.
Martin Odegaard führte Norwegen bei der WM als Kapitän an.(Bild: GEPA)
Porträt von Lukas Töfferl
Von Lukas Töfferl

Norwegen ist zurück auf der großen Fußballbühne! Nach 28 Jahren sind die Skandinavier wieder bei einer WM. Und blickt man auf den Kader, stellt man fest, dass das Talent einigen Kickern in die Wiege gelegt wurde. Fünf haben mindestens einen Profi als Vorfahren. Einer davon ist Arsenal-Star Martin Odegaard, der seinem Vater Millionen einbrachte.

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Makellos marschierte Norwegen durch die WM-Qualifikation! Acht Spiele, acht Siege. Damit ist man erstmals seit 28 Jahren wieder bei einer Endrunde dabei, wird von einigen Experten gar als Geheimfavorit angeführt. Blickt man auf den Kader, ist auffallend, dass vielen Kickern der Skandinavier das Talent scheinbar in die Wiege gelegt wurde. Fünf von ihnen hatten zumindest einen Vorfahren, der selbst Berufsfußballer war.

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