Fruchtbarkeit bei jungen Krebspatienten im Fokus

Wenn das eigene Kind in frühen Jahren an Krebs erkrankt, dann steht für die Eltern nur eines im Vordergrund: das Überleben des Sprösslings. Alles andere tritt schlagartig in den Hintergrund. Woran bisher nicht so sehr gedacht wurde, ist, wie sie überleben. Soll heißen: Mit der Frage, ob das Kind im späteren Leben – wenn der Krebs besiegt ist – selbst einmal Kinder haben möchte, befassen sich vermutlich nur wenige.