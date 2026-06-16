Fruchtbarkeit bei jungen Krebspatienten im Fokus

An der Innsbrucker Klinik wird die Fertilitätsprotektion nun Bestandteil bei der Therapie von Betroffenen unter zehn Jahren. Bisher wurden zwei Eingriffe durchgeführt. Da andere Themen bei jungen Krebspatienten im Vordergrund stehen, habe man den Fruchtbarkeitserhalt bisher vernachlässigt.
Wenn das eigene Kind in frühen Jahren an Krebs erkrankt, dann steht für die Eltern nur eines im Vordergrund: das Überleben des Sprösslings. Alles andere tritt schlagartig in den Hintergrund. Woran bisher nicht so sehr gedacht wurde, ist, wie sie überleben. Soll heißen: Mit der Frage, ob das Kind im späteren Leben – wenn der Krebs besiegt ist – selbst einmal Kinder haben möchte, befassen sich vermutlich nur wenige.
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