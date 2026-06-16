Das steht im Abkommen zwischen USA und Iran

US-Blockade wird aufgehoben

Mit der Unterzeichnung sollen die schrittweise Öffnung der Straße von Hormuz und die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen beginnen. US-Präsident Donald Trump betonte, dass für die Durchfahrt dauerhaft keine Maut anfallen werde. Nach iranischer Darstellung könnte die kostenlose Passage jedoch zunächst auf 60 Tage begrenzt sein. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Fars soll der Schiffsverkehr dort künftig vom Iran gemeinsam mit Oman geregelt werden.