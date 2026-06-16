„Judas“: Cucurella von eigenen Fans ausgepfiffen

Dass sich Marc Cucurella trotz seiner Barca-Vergangenheit für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden hat, kommt bei den Fans der Katalanen gar nicht gut an. Beim WM-Spiel gegen Kap Verde (0:0) musste sich der Linksverteidiger Pfiffe von den spanischen Rängen gefallen lassen, außerdem sei er als „Judas“ beschimpft worden, wie etwa „ESPN“ berichtet.