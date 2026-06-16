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„Judas“: Cucurella von eigenen Fans ausgepfiffen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.06.2026 06:46
Marc Cucurella beim 0:0 gegen Kap Verde
Marc Cucurella beim 0:0 gegen Kap Verde(Bild: AFP/MATTIA OZBOT)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dass sich Marc Cucurella trotz seiner Barca-Vergangenheit für einen Wechsel zu Real Madrid entschieden hat, kommt bei den Fans der Katalanen gar nicht gut an. Beim WM-Spiel gegen Kap Verde (0:0) musste sich der Linksverteidiger Pfiffe von den spanischen Rängen gefallen lassen, außerdem sei er als „Judas“ beschimpft worden, wie etwa „ESPN“ berichtet.

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2012 war Cucurella zu Barcelonas U16-Team gewechselt, bis 2020 stand der Linksfuß mit kurzen Unterbrechungen bei den Katalanen unter Vertrag. Zuletzt kickte der Abwehrspieler für den FC Chelsea in England, kehrt nun jedoch wieder in die spanische Heimat zurück. Allerdings nicht nach Barcelona, sondern zum Erzrivalen Real Madrid, die „Königlichen“ bestätigten den Transfer bereits am Montag.

Bis 2020 stand Cucurella (r.) beim FC Barcelona unter Vertrag.
Bis 2020 stand Cucurella (r.) beim FC Barcelona unter Vertrag.(Bild: AFP/APA/Cooper NEILL)

Pfiffe in Atlanta
Für die Anhänger Barcas ein No-Go, mit Pfiffen und Buhrufen signalisierten die nach Atlanta mitgereisten Fans Cucurella ihre Meinung zu dessen Entscheidung.

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Für den 27-Jährigen ist es keineswegs das erste Mal, dass er Pfiffe über sich ergehen lassen muss, seit seinem Handspiel im EM-Viertelfinale gegen Deutschland wurde er für vielen DFB-Fans zum Feindbild. Nun sind es allerdings die eigenen Landsmänner, die gegen den Verteidiger wettern. 

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