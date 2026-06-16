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Er soll es richten

Rettung nach WM-Debakel? Tunesien hat neuen Coach

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
16.06.2026 07:49
Herve Renard
Herve Renard(Bild: AFP/MAHMUD HAMS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Coach Herve Renard soll die WM für Tunesien retten. Nach dem Aus von Nationaltrainer Sabri Lamouchi, der nach der 1:5-Pleite gegen Schweden in Monterrey seinen Hut nehmen musste, kommt nun der Franzose Renard zum Zuge. Das berichtete das staatliche Fernsehen Tunesiens unter Berufung auf Verbandspräsident Moez Nasri. 

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Renard soll am Dienstag im Teamcamp eintreffen, um die Vorbereitung auf das zweite Spiel gegen Japan am Sonntag (6 Uhr MESZ/live im sportkrone.at-Ticker) zu übernehmen.

Laut dem TV-Bericht hat Lamouchi das Quartier der Nationalmannschaft in Mexiko verlassen, nachdem man sich auf die Beendigung des Vertragsverhältnisses geeinigt hatte. Die deutliche Niederlage gegen Schweden war zu viel für den 54-Jährigen.

Seit seiner Verpflichtung als Teamchef im Jänner hatte es nur einen Sieg beim 1:0 gegen Haiti gegeben. In der Vorbereitung auf die WM verlor Tunesien vor zwei Wochen in Wien 0:1 gegen das ÖFB-Team sowie bei der Generalprobe mit 0:5 gegen Belgien.

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Viel Erfahrung
Renard war zuletzt als Trainer Saudi-Arabiens tätig. Er besitzt bereits einige Erfahrung als Coach afrikanischer Nationalteams und führte Sambia sowie die Elfenbeinküste zum Afrika-Cup-Titel. In den verbleibenden beiden WM-Vorrundenspielen steht Tunesien gegen Japan und gegen die Niederlande in der Gruppe F stark unter Druck.

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