Das fordert die Bundesregierung von Salzburg

Ausbauziele bei Wasser und Sonne sind greifbar

Aktuell sind beim Pongauer Projekt 12 Windräder geplant, im Flachgau 14 Turbinen. Ob die beiden Vorhaben gemeinsam auf die erforderlichen 180 GWh kommen, ist noch offen. Bei beiden Projekten laufen die Planungen noch. Ein Baustart ist auf keinem der beiden Berge in Sicht, ob sich 2030 schon ein Windrad in Salzburg dreht, ist somit fraglich.