Wirbel um „mehr Beton“ statt grünem Damm

Ausbaupläne sind bereits seit 2023 im Gespräch und notwendig

Bürgermeisterin Andrea Kö jedoch verteidigt das Projekt. „A21-Ausbau und Lärmschutz sind schon lange Thema und es gab dazu bereits 2023 eine Bürgerveranstaltung“. Der Hintergrund: Die Asfinag plant an der A 21 zwischen Brunn und Gießhübl die Errichtung eines Pannenstreifens sowie neuer Lärmschutzwände. Laut dem Projektbetreiber stellt der fehlende Pannenstreifen nämlich ein großes Sicherheitsrisiko bei Unfällen dar.