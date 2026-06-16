Rangnicks Erkenntnis nach Spaniens WM-Blamage

Fokus auf Restverteidigung

Damit dies gelingt, müsse man in der Restverteidigung konsequent agieren und nicht so viele Chancen zulassen wie vor zwei Wochen in den ersten 45 Minuten im letzten Test gegen Tunesien. „In den letzten drei Trainingseinheiten haben wir den absoluten Fokus darauf gelegt. Wenn es am Platz so aussehen wird, wie es im Training ausgesehen hat, mache ich mir keine großen Sorgen. Ich gehe fest davon aus, dass es solche Situationen wie in der ersten Hälfte gegen Tunesien nicht mehr geben wird“, meinte Rangnick.