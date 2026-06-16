Rangnicks Erkenntnis nach Spaniens WM-Blamage

Die Fußball-WM hat schon vor dem Auftaktmatch der österreichischen Nationalmannschaft gegen Jordanien für einige Überraschungen gesorgt. Teamchef Ralf Rangnick verwies auf Spaniens 0:0 gegen Kap Verde oder das 0:2 der Türkei gegen Australien.
„Das hat noch einmal gezeigt, wie viel man auf Favoritenrollen oder Weltranglistenplatzierungen geben kann“, erklärte der Deutsche am Montag (Ortszeit) auf der Abschlusspressekonferenz im San Francisco Bay Area Stadium.
Daher müsse man vor dem als Underdog geltenden WM-Neuling von Anfang an auf der Hut sein. „Wir müssen das Spiel so bestreiten, als ob es ein absolutes Endspiel wäre. Wir brauchen Spielfreude und Lockerheit und müssen richtig Spaß haben an dem, was auf dem Platz zwischen 21 und 23 Uhr (Anm.: Ortszeit) passiert“, sagte Rangnick. Er selbst wolle seine persönliche WM-Premiere „ein Stück weit genießen, ein Stück weit innerlich feiern können“.
Fokus auf Restverteidigung
Damit dies gelingt, müsse man in der Restverteidigung konsequent agieren und nicht so viele Chancen zulassen wie vor zwei Wochen in den ersten 45 Minuten im letzten Test gegen Tunesien. „In den letzten drei Trainingseinheiten haben wir den absoluten Fokus darauf gelegt. Wenn es am Platz so aussehen wird, wie es im Training ausgesehen hat, mache ich mir keine großen Sorgen. Ich gehe fest davon aus, dass es solche Situationen wie in der ersten Hälfte gegen Tunesien nicht mehr geben wird“, meinte Rangnick.
Der 67-Jährige kann aufgrund der Trinkpausen in der Mitte beider Hälften zusätzlich auf seine Spieler einwirken, was er grundsätzlich als positiv erachtet, „auch wenn werbliche Aspekte eine Rolle spielen“, so Rangnick. Werbliche Aspekte sind auch der Grund, warum beim Haupteingang der Spielstätte, die eigentlich den Namen eines bekannten Jeans-Produzenten trägt, der Marken-Schriftzug von der FIFA mit einem großen weißen Transparent verhüllt wurde. „Als ich das gesehen habe, musste ich schmunzeln“, erzählte Rangnick.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.