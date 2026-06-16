Länder bangen um ihre Glücksspiel-Millionen

Die zuständige LH-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) teilt gegen den Bund aus: „Marterbauer will Einsatz und Gewinn stärker deckeln und die Gültigkeitsdauer der Konzessionen verkürzen – ohne jede Rücksichtnahme auf die Gegebenheiten in den Bundesländern, die davon aber stark betroffen wären. Die Novelle bedeutet für uns in Salzburg, dass zwar der Verwaltungsaufwand für das Land ein hoher bleibt, die Einnahmen aus der Zuschlagsabgabe aber sinken werden.“ Auch sie befürchtet ein Abwandern in den illegalen Bereich, samt aller Begleiterscheinungen. „Das ist sozialistischer Wahnsinn und die ÖVP muss dem auf Bundesebene Einhalt gebieten“, poltert Svazek. Sie kritisiert, dass die Länder überhaupt nicht eingebunden werden, sämtliche Anfragen blieben unbeantwortet.