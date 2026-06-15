US-Bomber B-52 kurz nach Start abgestürzt

Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, teilte der Flughafen Edwards Air Force Base auf Facebook mit. Nähere Angaben wurden keine gemacht. Also ist weder bekannt, ob es Verletzte gibt, noch auf welcher Mission sich der Langstreckenbomber befand. Die Flugzeuge vom Typ B-52 können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben abwerfen. Im Normalfall besteht die Besatzung aus fünf Mitgliedern.