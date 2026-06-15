Crash in Kalifornien
US-Bomber B-52 kurz nach Start abgestürzt
Aus bislang unbekannter Ursache ist am Montagvormittag (Ortszeit) im US-Staat Kalifornien ein B-52-Bomber der US-Streitkräfte abgestürzt. Das Unglück ereignete sich unmittelbar nach dem Start.
Rettungskräfte seien sofort vor Ort gewesen, teilte der Flughafen Edwards Air Force Base auf Facebook mit. Nähere Angaben wurden keine gemacht. Also ist weder bekannt, ob es Verletzte gibt, noch auf welcher Mission sich der Langstreckenbomber befand. Die Flugzeuge vom Typ B-52 können sowohl konventionelle Sprengköpfe als auch Atombomben abwerfen. Im Normalfall besteht die Besatzung aus fünf Mitgliedern.
Die Edwards Air Force Base, die sich rund 100 Kilometer nördlich von Los Angeles in der Mojave-Wüste befindet, wurde laut der Mitteilung vorübergehend geschlossen. Alle ankommenden Flüge wurden umgeleitet. In der Vergangenheit hatte das US-Militär von dort aus unter anderem Tarnkappendrohnen und Jets mit sechsfacher Schallgeschwindigkeit getestet.
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