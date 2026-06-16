Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Haft- und Geldstrafe

Grapscher wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Vorarlberg
16.06.2026 07:00
Der Angeklagte wollte vom zarten Alter der Jugendlichen nichts gewusst haben.
Der Angeklagte wollte vom zarten Alter der Jugendlichen nichts gewusst haben.(Bild: Chantall Dorn)
Porträt von Chantal Dorn
Von Chantal Dorn

Ein 30-jähriger Iraker wollte Sex mit einer 15-Jährigen und bot ihr sogar Geld dafür. Doch das Mädchen erstattete Anzeige. Die Sache hatte ein gerichtliches Nachspiel am Landesgericht Feldkirch (Vorarlberg). 

0 Kommentare

Dass er gemeinsam mit der 15-Jährigen Anfang des Jahres in seiner Wohnung Marihuana geraucht habe, gibt der Lagerarbeiter zu. Nicht aber den Kokainkonsum. „Das habe nur ich genommen“, beteuert der Unbescholtene in der Verhandlung. Vom Betatschen der Brüste des Mädchens will er nichts wissen. Schon gar nicht würde es der Wahrheit entsprechen, dass er ihr 300 Euro gegen Sex geboten habe. Er habe die Jugendliche lediglich zur Verabschiedung umarmt.

Erstkontakt über Snapchat
Außerdem habe er ja nicht ahnen können, dass das Mädchen erst 15 Jahre alt war. „Wir hatten uns über Snapchat kennengelernt. Wir haben uns geschrieben und insgesamt zweimal getroffen. Da sagte sie, sie sei 18“, schildert der Iraker den Anfang der „Freundschaft“. Dass er nun von der Jugendlichen so belastet wird, kann er sich nicht erklären.

Fakt ist, dass das als leicht beeinflussbar beschriebene Mädchen Anzeige erstattet hatte und sich sogar selbst belastete, indem es den gemeinsamen Drogenkonsum zugab. In der Verhandlung bleibt die 15-Jährige bei ihren polizeilichen Angaben von damals. „Ich habe ihm schon bei unserem ersten Treffen gesagt, dass ich erst 15 bin.“

300 Euro für Geschlechtsverkehr geboten
Als sie mit ihm in seiner Wohnung gewesen sei, habe er ihr „wie aus dem Nichts“ an die Brust gegriffen und ihr sogar 300 Euro geboten, wenn sie mit ihm Geschlechtsverkehr habe. Sie habe jedoch abgelehnt und sei dann gegangen. Richterin Franziska Klammer glaubte schließlich den Aussagen des Opfers. Der 31-jährige Iraker wurde wegen sexuellen Missbrauchs einer Jugendlichen und unerlaubtem Umgang mit Suchtgift schuldig gesprochen.

Das rechtskräftige Urteil am Landesgericht Feldkirch lautete schließlich vier Monate Haft auf Bewährung und 3360 Euro Geldstrafe. Dem Opfer muss er zudem 500 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.06.2026 07:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
14° / 23°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
14° / 25°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
16° / 25°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
14° / 26°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Iran-USA-Deal
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
In der Ukraine brennt ein Nationalsymbol.
Ist Weltkulturerbe
Berühmtes Höhlenkloster in Kiew steht in Flammen
„Die härtesten Typen!“: Trump gratulierte den Gewinnern persönlich.
Wie ein Fiebertraum
Trump feiert seinen Iran-Deal mit Käfigkämpfern
Schreiben des Inkassobüros: Mehr als 92 Euro Spesen bei einem säumigen Betrag von 122,60 Euro. 
Krone Plus Logo
Ist das Wucher?
Horrende Spesen wegen säumiger ORF-Gebühr
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
21-Jährige stürzt beim Rope Jumping in den Tod
134.268 mal gelesen
Videos zeigen den Moment des Unfalls.
Oberösterreich
Mord an Lehrerin (28): Wende bei Ermittlungen
115.263 mal gelesen
Der Tatort: Die Bibliothek in der Mittelschule
Außenpolitik
„Nukleare Drohung“: Trump deutet Atomschlag an
92.131 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump deutet an, dass die USA eine „ultimative Alternative“ haben, falls die ...
Außenpolitik
Kiew startet Beitrittsgespräche mit der EU
1396 mal kommentiert
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen während eines Besuchs bei Präsident Wolodymyr ...
Kolumnen
Stocker und Babler haben jedes Vertrauen verspielt
1383 mal kommentiert
Wer vertraut dem Kanzler und dem Vizekanzler nach dem ORF-Schauspiel noch?
Außenpolitik
Netanyahu: „Rettung vor nuklearer Auslöschung“
1054 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Bundesliga wartet
Viele neue Gesichter beim Lustenauer Auftakt
Haft- und Geldstrafe
Grapscher wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt
Süße Baby-News
Doppel-Olympiasieger Hämmerle wird erstmals Papa
Komplizin bei Betrug
Gestohlene Handys verkauft: Rumänin vor Gericht
Tödliche Radunfälle
Sofortmaßnahmen für Landesstraßen gefordert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf