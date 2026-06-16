Grapscher wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Dass er gemeinsam mit der 15-Jährigen Anfang des Jahres in seiner Wohnung Marihuana geraucht habe, gibt der Lagerarbeiter zu. Nicht aber den Kokainkonsum. „Das habe nur ich genommen“, beteuert der Unbescholtene in der Verhandlung. Vom Betatschen der Brüste des Mädchens will er nichts wissen. Schon gar nicht würde es der Wahrheit entsprechen, dass er ihr 300 Euro gegen Sex geboten habe. Er habe die Jugendliche lediglich zur Verabschiedung umarmt.